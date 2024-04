Ex-OMV-Vorstand holt Mega-Stahlkonzern nach Wien

Liberty hat in der EU vier Stahlwerke (Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien), dazu noch Standorte in Frankreich, Großbritannien etc. International ist man auch in Indien, USA sowie Australien vertreten, dort besitzt Liberty auch eine eigene riesige Eisenerzmine. Gangl soll nun neben der Integration der erst seit 2019 zusammengekauften Standorte und den Abbau der dadurch entstandenen hohen Schulden vor allem die Umwandlung zu einem „grünen“ Stahlerzeuger vorantreiben. „Wir wollen bis 2030 bereits CO₂-neutral sein, das ist eine unglaubliche Ansage.“