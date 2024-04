Tirolerin (72) starb bei Frontalcrash in Bayern

Frau verstarb noch an Unfallstelle

Beide Fahrzeuge wurden nach Angabe der Polizei an den Fahrbahnrand geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Für die Tirolerin kam leider jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen der Frau, ein 97-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen und wurden mit dem Rettungshubschrauber in Spitäler geflogen. Die 40-jährige Lenkerin des anderen Fahrzeuges wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Klinik gebracht.