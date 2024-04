Mega-Bauprojekt lässt Nachbargebäude einsacken

Mitten in der Bezirkshauptstadt erweist sich ein großes Bauprojekt als gefährliches „Loch“ in der Innenstadt: Direkt neben der Fußgängerzone gelegen, sind nun neben der geplanten „Living City“ beängstigende Risse in Hauswänden. Zwei Anrainer werden nun sogar ausziehen. Wie geht es mit dem – und rund um das – „Loch der Angst“ weiter?