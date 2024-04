Autokorso: Junge Tuner rauben Wienern den Schlaf

Bezirk und Polizei suchen nach Lösung

Die Polizei und der Bezirksvorsteher Resch sind über das Problem bereits informiert. Am Donnerstag soll es eine Besprechung geben, um weitere Maßnahmen zu treffen. „Dabei möchten wir konkrete Aktionen gegen Autokorsos finden“, so der ÖVP-Politiker. Geklärt soll werden, welche Schritte die Stadt Wien machen könnte und wie die Polizei in Zukunft gegen die Tuner vorgehen wird.