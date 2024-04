Unfall mit Motorsäge: Steirer (25) schwer verletzt

Im Zuge der Aufräumarbeiten der umgestürzten Bäume, die nach dem Sturm am Osterwochenende die L113 im Bereich Niederalpl-Passhöhe blockierten, kam es laut Angaben des Roten Kreuz am Mittwoch kurz nach 14 Uhr zu einem schweren Forstunfall. Ein 25-jähriger Forstfacharbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zog sich dabei aus bisher unbekannter Ursache mit einer Motorsäge eine mehrere Zentimeter lange sowie tiefe Schnittwunde im Bereich des Bauches zu. Weitere anwesende Personen setzten umgehend die Rettungskette in Gang und leisteten vorbildlich Erste Hilfe.