17-jähriger Alkolenker kam mit Pkw von Straße ab

Gegen 4 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte in Kaindorf an der Sulm alarmiert. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Pkw auf der B74 in Richtung Kaindorf an der Sulm unterwegs und kam dabei von der Straße ab. Grund dafür dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.