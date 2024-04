„Diese Diagnose war ein schwerer Schock für mich“

„Was ist denn jetzt passiert?“

„Ich bin an einer Eiskante hängen geblieben und mit großer Wucht nach vorne gefallen. Das Board ist mir voll in den Rücken geknallt“, so der Kellner. Der Aufprall war so wuchtig, dass sein Helm einen Riss bekam. „Ich dachte nur, was ist denn jetzt passiert, hatte starke Schmerzen im Bauch.“ Sofort waren sein Bruder und drei Ersthelfer bei ihm, verständigten die Bergrettung.