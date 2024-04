Tiere in der Gesellschaft: Braucht es Änderungen?

Tierquälereien, die an die Öffentlichkeit gelangen, führen immer wieder zu einem Aufschrei in unserer Gesellschaft, zuletzt etwa in diesem Fall. Es geht dabei um Handlungen, die Tieren unnötiges Leid, Schmerz oder Schaden zufügen. In diesem Zusammenhang wird oft der Ruf nach härteren Strafen laut. Dies könnte jedoch auch im Kontext der sogenannten Nutztierhaltung weitreichende Folgen haben.