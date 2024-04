Kleines Weichtier sorgt für Millionenschäden

Sie ist eine invasive Art und fährt ein Erfolgsprogramm in Sachen Fortpflanzung: Die Quaggamuschel. Im Bodensee wird sie bald Sachschäden in Millionenhöhe verursachen. Krone+ erklärt, warum die Muschel gekommen ist, um zu bleiben und in welchen österreichischen Seen sie ihr Unwesen treibt