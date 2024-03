Strafmündigkeit: Edtstadler fordert Gespräche

„Man kann nicht zur Tagesordnung übergehen“

Die Politikerin sprach am Rande einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt von einem „zutiefst schockierenden Fall“. Daher werde mit dem Innenminister eine Verschärfung des Jugendstrafrechts angedacht. „Nach so einem Verbrechen kann man nicht zur Tagesordnung übergehen, daher arbeiten wir Vorschläge aus, wie man in Zukunft mit derartigen Fällen umgehen kann.“