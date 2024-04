Räuber-Duo riss Opfer auf offener Straße zu Boden

Am Karsamstag gegen 13.50 Uhr ereignete sich im Bereich der Linke Brückenstraße in Linz ein Raub. Zwei zunächst Unbekannte hatten einen 57-jährigen Linzer zu Boden gerissen und ins Gesicht geschlagen. Danach raubten sie dem Mann Bargeld und flüchteten. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.



Spurenauswertung war erfolgreich

Durch die genaue Spurenauswertung kamen die Ermittler auf einen 19-jährigen und einen 18-jährigen Rumänen. Obwohl sie als Beschuldigte vom Opfer zunächst verneint wurden, ergaben die Ermittlungen den dringenden Tatverdacht der beiden, weshalb die Staatsanwaltschaft Linz gegen sie jeweils eine Festnahmeanordnung erließ. Am nächsten Tag trafen die Ermittler den 19-Jährigen im Linzer Stadtgebiet an. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.