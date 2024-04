Rebel Wilson behauptet: „Adele hasst mich“

Adele hat sich immer „schnell weggedreht“

Es habe eine Zeit gegeben, in der Adele „kräftiger war“ und „einige Leute uns miteinander verwechselten“, so Rebel Wilson. Das nehme sie zumindest an, denn sie habe Adele nie danach gefragt, ob ihr Eindruck auch wahr sei, meinte sie dem Bericht zufolge in dem Buch, das am 2. April erscheint.