Rebel Wilson verlor ihre Jungfräulichkeit mit 35

„Es ist okay, zu warten“

„Es ist okay, zu warten, bis man bereit ist, oder zu warten, bis man ein bisschen reifer ist“, meinte Wilson. „Und ich denke, das könnte eine positive Botschaft sein. Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen.“