Wilson: Heftige Vorwürfe gegen Sacha Baron Cohen

„Ich werde mich nicht bedrohen lassen“

Das ließ Rebel Wilson jedoch nicht auf sich sitzen. „Vielen Dank an alle, die mir in den letzten paar Tagen wundervolle Nachrichten der Unterstützung gesendet haben, und an die, die ihre eigenen Geschichten mit diesem Arschloch mit mir geteilt haben!“, machte sie ihre Abneigung gegen Sacha Baron Cohen erneut via Instagram deutlich und stellte klar: „Keine Sorge, ich werde mich von diesem Kerl nicht mobben oder bedrohen lassen! Ich arbeite hinter den Kulissen hart daran sicherzustellen, dass mein Buch erscheint!“