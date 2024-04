Comeback! Solberg rief Ilka nach Horror-Crash an

Beim letzten Auftritt in Österreich bei der Jänner-Rallye ging Co-Pilotin Ilka Minor mit Johannes Keferböck (OÖ) wortwörtlich baden – versenkten die beiden doch ihr Auto in einem Löschteich. „Da hab ich eigentlich schon an der Himmelstüre geklopft. Das hätte auch anders ausgehen können“, weiß Minor.