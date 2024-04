Wendy Holdener erfüllt ihrem Bruder letzten Wunsch

„Waren nie allein“

Auch teilte Holdener ein Bild einer Tafel, die die Gruppe an einem Baum befestigt hatte. Darauf zu lesen: In Erinnerung an unseren Kevin. „Wir lachten, weinten, umarmten uns und sind zusammen Ski gefahren. Wir haben hier auch zusammen gelacht und gegessen. Aber noch ein bisschen mehr geweint“, so die Technik-Spezialistin, „aber wir waren nie allein, wenn wir Kevin vermisst haben.“