Grabstelle neben Monroe & Hefner wurde versteigert

Eine Grabstelle in der Nähe von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe und „Playboy“-Gründer Hugh Hefner ist bei einer US-Auktion versteigert worden. Um 195.000 Dollar (180.372 Euro) wechselte die Gruft auf dem Pierce Brothers Westwood Village Friedhof in Los Angeles am Samstag den Besitzer, wie das Auktionshaus Julien‘s Auctions mitteilte. Der Schätzpreis lag bei 200.000 bis 400.000 Dollar.