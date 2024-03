Motorradlenker (36) gerammt und verletzt

Kolllision in der Fahrbahnmitte

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 72-jährige Einheimische mit ihrem Pkw in der Winterthurer-Straße in Richtung B171 und wollte anschließend nach links in diese abbiegen. Da ihr von einem Verkehrsteilnehmer der Vorrang überlassen worden sei, fuhr sie in die Fahrbahnmitte ein. Dort kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradlenker und dem Pkw. Der 36-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Pkw entstand erheblicher Sachschaden.