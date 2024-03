Zu Ostern bricht in Kagran wieder die Eiszeit an

„Wir sind immer mit den Betreibern der Hallen, wo wir vorhaben, zu trainieren oder zu spielen, im Austausch. Man hat uns zugesagt, dass es mit der großen Halle klappt in Wien und wenn es doch nicht gehen sollte, dann können wir in die kleiner Halle 3 ausweichen“, so Teamchef Roger Bader gewohnt pragmatisch. So wird er mit seinem Kader am Montag und Dienstag in Wien aufs Eis gehen, bevor es am Mittwoch zu zwei Testspielen nach Riga geht. A, 5. Mai wartet auf die Eishockey-Fans in Wien dann der Kracher gegen Kanada.