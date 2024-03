Neuer Kaprun-Trainer hat 100-prozentige Siegquote

Vater zog gegen Sohn den Kürzeren

„Es war alles sehr spontan, wurde aber von den Spielern super angenommen“, erläutert dieser. „Man hat ihnen den Trainerwechsel angemerkt. Sie waren aggressiver und sehr mutig in den Zweikämpfen. Sie wollten etwas beweisen“, bemerkte Mühlbachs Trainer Wolfgang Reindl am Gegner. Besonders wollte dies sein Sohn Markus Reindl, Kapitän von Kaprun. Dieser schoss die Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung. „Mein Sohn darf auch gegen mich gewinnen – nur nicht zu oft“, ärgerte sich Reindl ironisch. Zwei rote Karten im restlichen Spielverlauf halfen Kaprun den Sieg über die Zeit zu bringen.