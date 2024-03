Murmeltier Phil ist erstmals Papa geworden

Der frisch gebackene Murmeltier-Vater ist als „Punxsutawney Phil“ speziell am 2. Februar gefragt, wenn er eine Vorhersage für den Wetterverlauf abgibt (siehe Video oben). Dafür wird er zu Sonnenaufgang aus seinem Winterquartier gelockt. Sieht das Tier dann seinen Schatten, folgen noch sechs strenge Winterwochen. Erkennt es keinen, ist der Frühling nahe. So war es in diesem Jahr.