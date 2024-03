Bahnübergänge ohne Schranken sollen bald weichen

Wieder hat ein Bahnübergang ohne Schranken ein Leben gefordert. Wie berichtet, war am Donnerstagabend eine 38-Jährige in Schalchen mit ihrem Kombi von einer ÖBB-Regionalbahn erfasst und mitgeschleift worden. Feuerwehrleute konnten die Lenkerin nur mehr tot aus dem Wrack bergen. Es war nicht der erste Unfall an der Mattigtalbahn, der Menschenleben forderte.