Top-Verdiener beim ORF ++ Irrtürmliche Abtreibung

Der ORF lüftet das Geheimnis um exakt 62 Spitzengehälter. Und: Was als Routinekontrolle geplant war, endete in einem Alptraum. Eine schwangere Frau wurde im Krankenhaus fälschlicherweise einer Abtreibung unterzogen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 29. März, mit Moderatorin Stefana Madjarov.