TSV Hartberg gegen Rapid ab 14.30 Uhr LIVE

Im ersten Match nach der Länderspielpause hoffen der SK Rapid und der TSV Hartberg auf einen erfolgreichen Start in die heiße Phase der Bundesliga. Die Wiener sind heute in der zweiten Meistergruppen-Runde in der Steiermark zu Gast, wo es um wichtige Punkte im Vierkampf um den dritten Platz geht. Während Rapid nach drei Unentschieden auf die Siegerstraße zurückkehren will, hoffen die Hartberger auf die Fortsetzung ihrer Erfolgsserie gegen Grün-Weiß.