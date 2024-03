„Hochtalentiert!“ Rapid bindet Spieler langfristig

In der laufenden Saison kam der gebürtige Franzose im Herbst zu 15-Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost und steuerte dabei vier Saisontore bei. Im Winter wurde der dynamische Offensivspieler in den Profikader von Cheftrainer Robert Klauß hochgezogen. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs stand er erstmals im Spieltagskader für das Auswärtsspiel in Klagenfurt. Das Bundesligadebüt folgte nur wenige Tage später, als er im Allianz Stadion gegen den LASK in der 67. Minute eingewechselt wurde.