Tirol: Autos kollidierten, Pkw stürzte in Bachbett

Insgesamt drei Verletzte lautet die Bilanz nach zwei Unfällen in Tirol am Donnerstag. In Nassereith (Bezirk Imst) kollidierten zwei Autos seitlich miteinander. Indes stürzte in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz) ein Pkw in ein Bachbett. Die Verunfallten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.