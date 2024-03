Jolie und Pitt: Endlich Durchbruch im Rosenkrieg?

Weingut in Frankreich als Streitpunkt

Ohne den Streit ums Sorgerecht bleibt „nur“ noch eine große Einigungs-Hürde: der Kampf um das ehemals gemeinsame Weingut in Frankreich. Jolie hatte im Oktober 2021 ohne Pitts Zustimmung ihren Anteil an den russischen Oligarchen Yuri Shefler verkauft – woraufhin der „Once Upon a Time in Hollywood“-Star sie vor Gericht wegen Vertragsbruch verklagte.