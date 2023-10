Russischer Wodka-Baron lud Jolie ins Schloss ein

Jolie verkaufte Anteile an Weingut

Der Hintergrund: „Brangelina“ hatte das Anwesen im französischen Correns 2008 gemeinsam erworben. Laut Pitt steuerte Jolie damals 40 Prozent des 28,4 Millionen Dollar-Kaufpreises bei. Danach war es allein Brad, der in den nächsten Jahren viel Geld in das Weingut aus eigener Tasche investierte. Nur so sei es gelungen, die Weinherstellung seit 2013 profitabel zu machen.