Klägerin: „Ich kann einfach nicht mehr“

Jetzt ist es fix. Die seit Jahren unter anderem schwer an Osteoporose erkrankte Bregenzerin darf nicht in Invaliditätsrente! Das ist das Ergebnis der dritten Verhandlung im Zivilprozess am Dienstag in Feldkirch. Grundlage für die Klageabweisung ist ein weiteres neurologisches und orthopädisches Gutachten, welches das Gericht in der Verhandlung im Dezember ergänzend in Auftrag gegeben hatte – die „Krone“ berichtete. In dem Bericht kommen die jeweiligen Gutachter erneut zum Schluss, dass der 58-Jährigen unter bestimmten Voraussetzungen eine Tätigkeit im Ausmaß von 20 Prozent, also acht Stunden wöchentlich, zumutbar ist.