Alles fühlt sich derzeit wie ein Finale an

Nur ja nicht verlieren

Nicht verlieren – das hat Trainer Thomas Silberberger als Grundanforderung für Samstag in den Raum gestellt. Logisch: Mit einem Sieg könnte die Austria aus Lustenau da erstmals seit der 5. Runde (Ende August) die Rote Laterne wieder loswerden! Das würde im Ländle enorme Kräfte freisetzen. Kräfte, die in Wattens keiner kennenlernen will. „Wenn wir unseren Matchplan durchziehen können“, beruhigt der Noch-Trainer der WSG, „dann fahren wir ohne Niederlage durch den Arlberg-Tunnel wieder heim.“