Alles neu: So finden die 99ers ihre Spieler

Donnerstag gaben die 99ers indes den nächsten Neuzugang bekannt: Teamspieler Kilian Zündel wechselt vom Schweizer Klub Ambri-Piotta an die Mur. „Ich sehe in Graz viel Potential, was vor allem die neue Strukturierung des Klubs anbelangt. Außerdem möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln und in Zukunft auch mehr Verantwortung übernehmen“, meint der 23-jährige Verteidiger, der einen 3-Jahresvertrag unterzeichnete.