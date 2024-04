Gefährlich: Wenn Eigensinn zum Symptom wird

Ihr Buch ist streckenweise beklemmend. Weil es so schrecklich einfach war, Frauen wie Lil wegzusperren.

Die Psychiatrie der damaligen Zeit arbeitete wie auch heute noch – das geben Psychiater selber offen zu − mit Zirkelschlüssen. Wer an einer anhaltenden Trauerstörung und an damit einhergehenden Depressionen litt und sich der Behandlung verweigerte, sich also nicht unterwarf wie Lil, hatte gleich eine „oppositionelle Trotzstörung“. Das wieder vertiefte laut Diagnose Depression und Trauerstörung – und damit befindet man sich in einem Teufelskreis, da kommt man kaum mehr raus. Mein Buch ist aber keines gegen die Psychiatrie, sondern gegen ihren Missbrauch. Und es gibt nunmal diesen Unterschied zwischen einem Kardiologen, der messen kann, was mit Ihrem Herzen los ist, und der Psychiatrie, die bis heute im Zwielicht rumtappt. Mir selbst wurde einmal wegen Kopfschmerzen ein psychisches Problem angedichtet – mit der Verschreibung entsprechender Psychopharmaka. Wie sich dann herausstellte eine Fehldiagnose, in Wirklichkeit war es ein Cluster-Kopfschmerz.