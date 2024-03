Katschbergstraße wird 19 Tage lang gesperrt

Sechs Millionen für Lungauer Straßen

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll sind die Arbeiten an der B99 eine wichtige Investition in die Verkehrssicherheit im Lungau. „Das Land nimmt für die letzte Sanierungsetappe der Katschbergstraße rund eine Millionen Euro in die Hand. Damit wird die wichtige Passstraße nach Kärnten modernisiert. Die Bauarbeiten bei Stranach sind 2024 aber nicht das einzige Projekt im südlichsten Salzburger Bezirk. Insgesamt investiert das Land heuer sechs Millionen Euro in die Lungauer Straßen“, so Schnöll.