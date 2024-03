Weitere Sanierung rund um Schmittentunnel

Der Schmittentunnel in Zell am See ist momentan nur für den Verkehr in einer Spur zugänglich. Wie bereits bekannt wurde, erfordert eine erhebliche Schädigung der Tunneldecke beim Schüttdorfer Portal eine umfangreiche Sanierung. Diese Situation wird jedoch genutzt, um gleichzeitig am Südportal einen neuen Kanal zu verlegen und die Asphaltdecke zu erneuern.