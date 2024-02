Schmittentunnel soll im Sommer zweispurig werden

Geduld wird im Bereich von Zell am See vor allem in der Zeit vom Baubeginn bis zum Beginn der Sommerferien gefragt sein. Eine Totalsperre des Tunnels in dieser Zeit ist für die Sanierung unbedingt notwendig. Es wird in dieser Zeit eine Umleitung über das Stadtgebiet von Zell am See und Thumersbach geben. Ab Anfang Juli wird der Tunnel zweispurig befahrbar sein. Für die restlichen Arbeiten kann voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eine weitere Totalsperre nötig sein.