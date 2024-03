200 Überstunden in neun Monaten in der Pflege

Der Intensivpfleger Maximilian Lindpointner (30) – seine Partnerin arbeitet ebenfalls in der Pflege, sammelte in einem Dreivierteljahr 200 Überstunden – startete privat eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen, mehr als 20.000 Menschen unterschrieben in wenigen Wochen. Jetzt übergab er seine Forderungen an die Gesundheitsreferentin.