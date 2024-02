Personalnot und 40 Stunden als Belastungen

Die Kernaussage der Petition: Die Belastung sei durch den Personalmangel so hoch wie nie, vor allem Vollzeitarbeit zehre an den Kräften. „Pflegekräfte bleiben im Schnitt sieben oder acht Jahre im Beruf“, so Lindpointner. „Je besser die Arbeitsbedingungen, desto länger bleiben sie und desto mehr neue kommen.“ Das Beklatschen von Pflegern während der Pandemie sei toll gewesen, aber: „Für Applaus bekomme ich kein Leberkäs-Semmerl.“