Mahlzeit oder pfui Teufel: Fertigsalate im Test

„Gänzlich überzeugen konnte nur der Salat von S-Budget“, heißt es von den den AK-Konsumentenschützern, die in Oberösterreich in den Frischeteheken von Supermärkten und Diskontern Proben zogen. Denn der Billig-Salat war mit 50 Cent je 100 Gramm der günstigste und der Testsieger bei Sensorik – also Geruch und Geschmack – und Keimbelastung.