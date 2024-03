Aslan vor UFC-Debüt: „Bin trotz Druck bereit!“

Seit letztem Sommer ist alles anders. Durch einen Erstrunden-Knockout-Sieg bei Dana White‘s Contender Series in Las Vegas hatte Ibo Aslan immerhin den lang ersehnten Sprung in den Käfig-Olymp geschafft. Als erst zweiter Österreicher überhaupt wird er in der Milliardenliga Ultimate Fighting Championship (UFC) mitmischen. Das trieb nochmal das sportliche Ansehen, seine Social-Media-Zugriffe, aber auch Sponsorzahlen in die Höhe. Wenig überraschend, winken auch besser dotierte Verträge.