Eifersucht: 31-Jähriger wollte Rivalen erwürgen

Waffenkauf bei Taxifahrer

Die Lebensgefährtin des 31-Jährigen arbeitete zur Tatzeit als Erntehelferin in Puch bei Weiz. Von dort rief sie bei ihrem Partner an und teilte ihm mit, dass sie einen neuen Mann kennengelernt habe und die Trennung wolle. Doch das wollte der Rumäne nicht akzeptieren: Er stieg in ein Taxi und fuhr – um rund 900 Euro – in die Steiermark. Unterwegs trank er nach eigenen Angaben noch Whiskey, außerdem kaufte er dem Taxilenker ein „dolchartiges Messer“ ab, erklärt die Staatsanwältin vor Gericht.