Kinder warten neun Monate lang auf Operation

Probleme in der Kommunikationsentwicklung

Ein Dreivierteljahr bis zu ein Jahr würden sie warten müssen, bis ihr Kind an die Reihe kommt. „Was, solange?“, fragen den Arzt besorgte Mütter und Väter. Sie sorgen sich um die Hörentwicklung ihrer Töchter und Söhne. HNO-Arzt Supersberger beschreibt das Problem so: „Bei vergrößerter Rachenmandel bekommt man durch die Nase schlecht Luft, dazu kommen Ohrenentzündungen. Wegen der Entzündung hört man schlecht. Kinder riskieren da Nachteile in ihrer Kommunikationsentwicklung.“