Trend geht hin zu Neubau des Axamer Schwimmbades

Sanierung versus Neubau

Auf der Minusseite eine 50 Jahre alte Bädertechnik im Untergrund, die Sanierungen am laufenden Band verursacht. „Aber so weiterstolpern wie bisher wollen wir nicht“, sagt Suitner. Die Gebäudehülle sei nicht das Problem, diese sei ja bereits einmal erneuert worden. Bleibt also die Auswahl zwischen Generalsanierung und Abriss bzw. Neubau, wobei beide Varianten in etwa gleich teuer sind: „Die Erneuerung beziffern Experten mit 24 Millionen Euro, den Neubau mit 20 bis 30 Millionen Euro“, hat Suitner errechnen lassen.