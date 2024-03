Der Mensch im Großen und Ganzen

Ein Herzschlag und tanzende Planeten

Zu Beginn pocht etwa unter mystischen Gongschlägen als Abbild des Urknalls ein Herzschlag an der großen Trommel: die Projektion des Menschlichen in einem kalten Universum? In „Eight Planets“ von Claudio Spieler tanzen in der Folge acht Rahmentrommeln als Stellvertreter der Planeten rhythmisch vertrackte Sonnentänze.