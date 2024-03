Verletzter (45) bei Bierglas-Attacke in Tweng

Gegen 21.10 Uhr ging ein Däne (22) in einem Lokal in Tweng auf einen Deutschen (45) los und verletzte ihn mit einem zerbrochenen Bierglas. Der Deutsche trug eine Schnittwunde an einer sehr empfindlichen Stelle, am Hals, davon. Der 45-jährige Deutsche kam mit der Rettung ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach, ist aber in einem stabilen Zustand. Der Däne muss mit einer Anzeige rechnen.