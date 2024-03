Lärm aus Kraftwerk raubt Mölltalern den Schlaf

Die Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck sowie die Kölnbreinsperre sind die größte grüne Batterie in Österreich. Sie ermöglichen es nämlich, Strom zwischenzuspeichern. Um die Kraftwerksgruppe fit für die Energiewende zu machen, investiert der Verbund 170 Millionen Euro im Mölltal. Die Maschinenmontage im Kavernenkraftwerk Reißeck II plus auf dem Seenplateau wird bald abgeschlossen. Im Herbst soll das Kraftwerk in Betrieb gehen.