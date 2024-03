„Mein Leben auf der Straße war immer mit Angst verbunden“, sagte Gregor Weiss der „Krone“, die den VinziDorf-Bewohner in Graz kürzlich zum Interview traf. 20 Jahre lang lebte der Steirer als Obdachloser in der Landeshauptstadt, erlebte Gewalt hautnah mit. „Bedroht wurde ich oft“, erinnerte er sich an verbale Übergriffe zurück, „in der Nacht sind viele Menschen wie Vampire unterwegs.“ Einmal standen drei Jugendliche mit einem Messer vor ihm und wollten ihn „abstechen“, ein anderes Mal forderte ein Mann Sex. „,Sonst bring ich dich um!‘, hat er gesagt.“