200-Meter-Sturz von Berg schwer verletzt überlebt

Ein schwerer Alpinunfall hat sich am Samstagnachmittag im Toten Gebirge ereignet. Wegen der aufziehenden Kaltfront verlor eine Skitourengeherin in steilem Gelände den Halt und stürzte über 200 Meter ab. Ihr Begleiter setzte die Rettungskette in Gang, wodurch ein großer Rettungseinsatz ausgelöst wurde.