Hämmerle nach Doppel-Heimsieg nur Sechster

Alessandro Hämmerle hat auf kanadischem Boden an seine beiden jüngsten Heimerfolge im Snowboard-Cross-Weltcup im Montafon nicht anschließen können. Der 30-jährige Vorarlberger belegte am Samstag in Mont-Sainte-Anne im „kleinen Finale“ Rang zwei und wurde damit in der Gesamtabrechnung Sechster.