Waldbrand in Osttirol: Wind erschwert den Einsatz!

Feuerwehr-Großeinsatz in Osttirol: Bereits am Freitagnachmittag brach in Sillian ein Waldbrand aus, der sich aufgrund des starken Windes rasant ausbreitete. Weit mehr als 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen an. In der Nacht musste der Einsatz unterbrochen werden. Samstag hieß es, dass die Situation unter Kontrolle sei.