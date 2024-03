Gutes Echo in Landeck für den „Sommerversuch“

Erstmals verwandelte sich die Malserstraße in Landeck im Sommer für sechs Wochen in eine Fußgängerzone. Die Einigkeit, die in Telfs und Imst in puncto Verbannung des Verkehrs aus dem Zentrum herrscht, gab es vor allem im Vorfeld nicht. Die Gewerbetreibenden waren gespalten. Gerade deswegen wollte man den „Pilotversuch“ genauestens analysieren.